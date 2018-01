Scuola, gli istituti professionali ripartono da moda e cibo

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Rilanciare gli istituti professionali per cambiare prospettiva: non più scuole di serie B ma veri e proprie fucine di mestieri. Dal prossimo anno entra in vigore la riforma dei professionali e punta tutto sul made in Italy. In sostanza le singole scuole potranno valorizzare i mestieri più strettamente legati al territorio su cui insistono, dall’artigianato alla gastronomia, dalla tutela dell’ambiente alla moda. Punti di forza per l’economia nazionale che, a partire dalla scuola, ha bisogno di creare nuovi...