Una lezione per avere il posto, così il nuovo concorso per prof

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Oltre 100mila candidati, per superare il maxi concorso della scuola basta presentarsi ad un colloquio. I partecipanti dovranno “fare lezione” davanti alla commissione, dimostrando di poterlo fare anche in inglese usando anche le nuove tecnologie comunicative. Partono oggi le iscrizioni alla prova riservata solo ai docenti di scuole medie e superiori che hanno già conseguito l’abilitazione per insegnare. Un esercito di 103.500 potenziali partecipanti: a tanto ammonta, infatti, la quota dei precari iscritti ad oggi...