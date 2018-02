Romeo, il mistero aperto sulle polizze mossa per il rientro al fianco di Raggi

di Simone Canettieri

«Salvatore, vieni da me, ti aspetto, così parliamo di persona». Virginia Raggi telefona a Romeo appena ha tra le mani il decreto del gip. Quattro pagine che chiudono una vicenda giudiziaria, ma lasciano aperte praterie di misteri. Di fatto, non è una riabilitazione quella che ha in mente la sindaca, per colui che le ha intestato oltre 30mila euro di polizze - in tre diverse tranche - a sua insaputa. Un «gesto di affetto» anomalo e a tratti incomprensibile per un impiegato del Comune che guadagna meno di...