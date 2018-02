di Simone Canettieri

Ministro Carlo Calenda, la sindaca Raggi dice che il suo è un bluff elettorale. «Polemica assurda, in questi mesi di tribolazioni, da parte di Raggi non è arrivata mai una risposta di merito, e questa volta è lo stesso. La mia lettera aveva punti precisi e un invito a incontrarsi anche con Zingaretti. Lei, invece, non ha risposto nel merito ma con accuse strampalate». La sindaca sostiene che le parole del Mise non vanno in bilancio. «Sul sito del Mise è disponibile la presentazione...