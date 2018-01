Roma, il piano del liceo Massimo: «Contro le molestie telecamere in classe»

PLAY FOTO Roma, arrestato professore del liceo Massimo per violenza sessuale su una 15enne

di Camilla Mozzetti

Occhi elettronici da posizionare nelle classi e soprattutto nelle aule in cui si svolgono i corsi di ripetizione, collegati a un sistema centrale di vigilanza (già esistente) per scongiurare altri episodi analoghi agli atti sessuali consumati da un professore e da una studentessa in quello che dovrebbe essere soltanto luogo d’istruzione. Il Massimiliano Massimo – l’istituto scolastico tra i più noti di Roma, finito nello scandalo dopo l’arresto di Massimo De Angelis (nella foto tonda), docente di Lettere,...