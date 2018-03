Carabiniere accusa un collega: «Molestie sessuali a mia figlia»

di Michela Allegri

Tutto comincia con le lezioni di equitazione. Poi, arrivano i primi complimenti, i giochi di sguardi, gli abbracci proibiti, le telefonate sul cellulare, i messaggi inviati in continuazione. E, alla fine, le fotografie osé, il corteggiamento ogni giorno più spinto e gli appuntamenti segreti. Approcci che, per la procura di Roma, configurano il reato di violenza sessuale, in danno di minore, oltretutto. È l’accusa contestata a un carabiniere cinquantenne in servizio nel centro ippico della caserma Salvo...