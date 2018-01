Rigopiano un anno dopo, una ferita aperta: «Manca la polizza dell’hotel»

di Paolo Mastri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quattro compagnie, molte carte ancora coperte e un interrogativo grosso come una casa sulla reale capienza delle polizze per una partita in cui, dalle prime stime, balleranno non meno di trenta milioni. È la matassa dei risarcimenti civili per la tragedia dell’hotel Rigopiano, ingarbugliata almeno quanto l’inchiesta penale della Procura della Repubblica di Pescara, della quale seguirà i passi fino al momento dei rinvii a giudizio. Poi sarà battaglia all’ultima clausola tra le assicurazioni e la vasta...