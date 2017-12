Rifiuti, altolà di Galletti: «Roma deve smaltire quelli che produce»

di Simone Canettieri

Ministro Gian Luca Galletti, siamo alle solite. La Capitale è di nuovo in piena emergenza rifiuti. «Io continuo a dirlo da mesi: Roma non ha un piano credibile per lo smaltimento». Mancano gli impianti. Qual è la sua ricetta? «Qui non si tratta di impianti sì o no, il tema è un altro: il ciclo va chiuso. Se una città conosce la propria produzione di rifiuti deve mettersi nella condizione di smaltirli tutti». L’alternativa, come si vede in queste ore con la trattativa con...