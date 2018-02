Prof stressati, la scuola ha il suo psicologo

di Lorena Loiacono

Stressati e insoddisfatti, messi continuamente alla prova, in preda al burn out e spesso in cerca di un aiuto: sono i docenti cosiddetti “bruciati”, per i quali è sempre più frequente l’arrivo di uno psicologo a scuola. Una figura professionale che sappia cogliere i disturbi e i campanelli di allarme di una situazione emotiva al limite. Spesso gli psicologi sono nelle scuole con sportelli di ascolto per i ragazzi, bulli o vittime di bullismo, ma sempre più frequentemente la loro presenza è di aiuto...