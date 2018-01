La nuova linea del Pentagono: «Il nemico è la Cina non l’Isis»

di Flavio Pompetti

NEW YORK Gli Usa continueranno in futuro ad impegnarsi nella lotta al terrorismo, dovunque nel mondo sia attivo. Ma la priorità per la Difesa statunitense deve cambiare con l’evolversi della scacchiera internazionale: è tempo di tornare ad un confronto serrato con le grandi potenze, e di riconsiderare l’armamento nucleare in caso di guerra. Il capo del Pentagono Jim Mattis ha pronunciato venerdì scorso alla John Hopkins University, massimo laboratorio della diplomazia americana, un discorso-proclama sulla...