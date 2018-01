Molestie a Roma, la compagna del prof decisa a perdonarlo: «Non ci credo, può tornare a casa»

di Michela Allegri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Arriva alle 18,30 nello studio del suo legale nel quartiere Prati, si ferma un paio di ore, accompagnata dal fratello e da alcuni amici. Sullo scandalo che ha travolto la sua famiglia, Antonella non ha dubbi: «Lo perdono e lo amo, lo aspetto a casa, non vedo l’ora di riabbracciarlo - dice - spero che torni al più presto. Anche mia figlia non vede l’ora di rivederlo». È la compagna del professore Massimo De Angelis, il docente dell’istituto Massimo finito in manette tre giorni fa per atti sessuali con...