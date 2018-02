Toghe, record di condanne disciplinari: una su 4 è per ritardata scarcerazione

di Valentina Errante e Sara Menafra

ROMA A mandato quasi concluso, il bilancio è di oltre 500 procedimenti disciplinari definiti. Violazioni più o meno pesanti che hanno visto coinvolte le toghe e sono state esaminate dal Csm tra il 2014 e il 2018. Otto i casi di corruzione, contestati dalle procure, di cui, in seconda battuta, si è occupata la sezione disciplinare. Ma a Palazzo dei Marescialli, ci tengono a precisare che non c’è una “Questione morale”, anche se non è ancora finita. L’ultimo episodio è quello che...