Militari italiani all’estero, oltre il Niger altre 30 missioni: oggi il via libera

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Saranno 31 le missioni militari italiane per il 2018, con circa 6.400 uomini dislocati in 21 Stati di tre continenti (Europa, Asia, e Africa). Il decreto è già passato in Commissione difesa al Senato, con qualche protesta grillina, l’astensione leghista, un no di sinistra democratica. E oggi si prepara ad affrontare la Camera senza troppe sorprese. Del resto, gli interventi di cooperazione, sostegno e stabilizzazione nei processi di pace non sono di questi giorni. Il piano costato 1,43 miliardi nel 2017, inclusi i fondi per...