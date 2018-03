Mancano i computer, Invalsi a rischio

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Italiano, inglese e matematica, 90 minuti di tempo ciascuna e tutte da svolgere rigorosamente al pc: le nuove prove Invalsi debuttano in terza media, non faranno più parte dell’esame conclusivo di giugno ma si svolgeranno tutte nel mese di aprile. Riformati da cima a fondi, i test dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione rappresentano una delle maggiori novità introdotte dai decreti attuativi della Buona Scuola: sono obbligatori per accedere agli esami conclusivi di terza media e...