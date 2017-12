di Alessandra Camilletti

Un terzo delle famiglie italiane è composto da single. Un aumento vertiginoso nell’arco di vent’anni. Erano il 20,5 per cento tra il 1995 e il 1996 e sono il 31,6 per cento dei 25.386 nuclei familiari tra 2015 e 2016. Un dato che riflette le profonde trasformazioni demografiche che hanno coinvolto il Paese, spiega l’Istat nell’Annuario statistico pubblicato ieri. Il progressivo invecchiamento della popolazione innanzitutto, ma anche l’aumento delle separazioni e dei divorzi. In termini assoluti -...