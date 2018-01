Ignazio Marino: «Sentenza politica sotto elezioni, queste accuse sono un’assurdità»

di Michela Allegri e Fabio Rossi

Esce dall’aula di tribunale senza rilasciare dichiarazioni. Cammina a passo svelto e alle cinque di pomeriggio abbandona piazzale Clodio e si barrica nello studio del suo avvocato a Prati, per mettere a punto una nuova strategia difensiva, in vista della battaglia in Cassazione. In serata, l’ex sindaco Ignazio Marino esce dallo studio del professore Enzo Musco, sale su un taxi e torna a casa. Alle 19,40, davanti all’edificio nel centro storico della Capitale dove abita, l’ultimo amaro commento, prima di chiudersi il...