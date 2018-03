Grandi manovre dem: il patto dei “saggi” per Calenda leader

di Nino Bertoloni Meli

Nel Pd in pieno caos post sberla elettorale, tornano a farsi sentire i renziani. E per dire a tutti che loro ci sono ancora, e che i destini prossimi del Pd passano anche da loro. Si spiega così la rasoiata di Luca Lotti ad Andrea Orlando («si agita troppo, ma è stato eletto grazie al paracadute»), per non parlare delle fibrillazioni su un ipotetico sostegno dem al tentativo di Di Maio, stoppato sul nascere anche con il contributo attivo di Carlo Calenda, neo iscritto al Pd e pronto a dire la sua sulle questioni del...