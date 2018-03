Elezioni, l’astensionismo al Sud decisivo per il risultato

di Diodato Pirone

ROMA Occhio all’affluenza. Oggi gli addetti ai lavori monitoreranno con grandissima attenzione la quantità dei votanti ai seggi. Perché? Essenzialmente perché - a detta dei sondaggisti - in Italia circolano ancora milioni di indecisi che culturalmente “appartengono”, in maggioranza, al centro-sinistra e i pentastellati. I primi sono concentrati nella parte centrale del Paese e nelle Marche, i secondi soprattutto al Sud e spesso sono elettori che abitualmente non vanno a votare. Per quanto possa sembrare...