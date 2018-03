De Puyfontaine: «Vivendi-Mediaset, questo accordo non ha alternative»

di Osvaldo De Paolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Presidente Arnaud de Puyfontaine, lei ha definito il piano industriale presentato da Tim l’opzione in assoluto migliore, può spiegare perché? «Anzitutto va detto che per Tim si tratta di un cambio di passo oggettivamente epocale». Epocale? «Sì, scriva pure epocale. È certamente un piano ambizioso, ma siamo convinti che è la via più diretta per un cambiamento significativo nella performance della società, sia sotto il profilo finanziario che operativo. È il...