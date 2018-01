I magnifici 8 al Colle, la competenza giovane cambia le istituzioni

di Mario Ajello

«Ora possiamo pure affrontare il terribile concorso per diventare marine. Tanto, non sarà più duro di questo per il Quirinale». Parlano così i magnifici otto. Sono ragazzi e post ragazzi, ma nessuno arriva a 40 anni e il primo classificato ne ha 27 e si chiama Roberto Prossomariti, che dal primo febbraio lavoreranno al Quirinale. «Non chiamateci eccellenze, non chiamateci cervelloni», dicono più o meno tutti loro. Ma guai a chiamarli fortunati o raccomandati. Hanno superato una prova, non...