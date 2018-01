Bimba molestata a Cassino: â€‹«La madre sapeva ma non denunciò»

di Sara Menafra

dal nostro inviato CASSINO - Domani, molto probabilmente, a Cassino sarà il giorno più difficile, con il funerale di un uomo che forse si considerava colpevole o forse ingiustamente accusato del crimine più nero di sempre: aver violentato una figlia ancora bambina. Ma passato questo momento, la procura della cittadina arroccata nel frusinate sta valutando di fare ulteriori accertamenti su tutto quello che in questa vicenda poteva essere detto e non è invece stato chiarito per tempo. A cominciare dal comportamento...