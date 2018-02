Camere, chi lavora di più non viene ricandidato

di Antonio Calitri

Lavorare tanto in Parlamento non sempre porta alla ricandidatura. Almeno nel Pd dove dei primi sei più produttivi soltanto tre sono di nuovo in lista. Così come non essere per nulla produttivi non porta automaticamente all’esclusione. Soprattutto nel centrodestra e in Forza Italia in particolare, partito a cui appartengono i due meno produttivi di Montecitorio e Palazzo Madama, entrambi ricandidati. Questo emerge dalla classifica della produttività parlamentare 2017 stilata dall’osservatorio...