«Io, da ballerina a segretaria per colpa della Abbagnato»

di Michela Allegri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per tutta la giornata non vuole parlare. È scossa e turbata, ha quasi paura a mettere piede fuori di casa. Poi, decide di confidarsi, nello studio del suo avvocato. Racconta che la danza è sempre stata una passione vitale, che lavora al Teatro dell’Opera di Roma da anni, «anche se ora sono costretta a fare la segretaria, sul palcoscenico non ci salgo più». Silvia - il nome è di fantasia - è la figlia della donna finita sotto processo per diffamazione e calunnia nei confronti di Eleonora...