Alitalia, Lufthansa medita la ritirata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Restare in corsa o lasciare il campo a Delta e ad Air France? Mai come oggi il cda di Lufthansa è spaccato sul da farsi. Con una buona fetta dei consiglieri che dopo essersi congratulati per la lettera al vetriolo scritta dall’ad Carsten Spohr agli italiani («Prima tagliate gli organici e poi subentreremo»), ora spinge per mettere in archivio il dossier. O quanto meno a temporeggiare fino a dopo le elezioni. L’ala dura, che pensava di aver già in mano il vettore tricolore, si è sentita tradita dalle...