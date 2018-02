Fed, l'addio di Yellen: a marzo tassi più alti

di Anna Guaita

NEW YORK Per l'addio di Janet Yellen non è successo nulla. Nell'ultima riunione della Fomc sotto la guida dell'economista di Berkeley, il board della Federal Reserve ha deciso di non ritoccare i tassi di interesse e di non rilasciare aggiornamenti sulle previsioni economiche. Alla conclusione dei due giorni di lavoro del braccio di politica monetaria della Fed la tradizionale breve nota scritta ha confermato quel che era stato già espresso alla riunione di dicembre, quando i tassi sono stati portati fra l'1,25 e...