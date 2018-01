Roberto Bolle balla con Kendall Jenner per Tod's: la campagna girata a Malibu

L'étoile Roberto Bolle e la modella Kendall Jenner, insieme, sorridenti, sotto il sole di una giornata di relax, che assaporano lo stile di vita italiano. Ecco svelati i protagonisti degli scatti della campagna pubblicitaria della primavera-estate 2018 di Tod's. L'annuncio oggi a Villa Necchi a Milano, durante la presentazione della

collezione maschile per l'inverno 2018, cui hanno partecipato anche il ballerino e la modella.



«Ci siamo divertiti a realizzare questa campagna. È stato un bel momento. Per me è stato un bello stacco, era un periodo molto intenso. È stato un momento per respirare, con Kendall ci siamo divertiti. Per chi viene dal teatro ed è abituato a molte ore di allenamento, è una fuga da questo mondo pieno di sudore e sacrifici e lavoro quotidiano - ha raccontato Bolle - Mi piace che sia venuto fuori questo essere ambasciatore dello stile italiano. Volevamo far

vedere lo stile italiano. Io sono molto fiero dei miei valori». Le immagini, firmate da Mikael Jansson e scattate a Malibù (California), ritraggono la naturalezza del sorriso di Kendall Jenner che gioca con Roberto Bolle. È la quintessenza del mondo Tod's, quell'eleganza disinvolta caratteristica del marchio. Una storia che racconta l'amore per il Made in Italy.

