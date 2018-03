Alessia Marcuzzi, Elisa e Paola Turci: tutte pazze per i gioielli MVP

di Valentina Venturi

Maria Vittoria Paolillo, creatrice di gioielli, ha seguito le orme familiari e ha dato vita alla linea MVP. Originaria dei Parioli, dopo il liceo frequenta corsi sulle pietre preziose. Da lì il sogno prende forma. Avendo come riferimento l'alta gioiellieria italiana come Bulgari e Buccellati, inizia a creare. «Non ho studiato per diventare designer di gioielli - precisa Maria Vittoria - , credo che ci voglia tanta creatività e esperienza nel settore».«Nel 2008: volevo differenziarmi dal lavoro della mia famiglia che da 160 anni opera nel settore dei diamanti. L'idea era di creare un prodotto giovanile e con un prezzo accessibile».«Il set di anelli cage: cinque anelli a forma di gabbia da portare su tutte e cinque le dita. Ancora oggi sono il mio must have».«Tante celebrities come Cristina Chiabotto, Melissa Satta, Alessia Marcuzzi, Paola Turci, Elisa e la modella americana Zendaya».«Lo vedrei benissimo indosso a Madonna!».«Roma è la mia città, ma non influenza assolutamente le scelte e lo stile del mio brand, anzi… Per questo motivo ho deciso di trasferirmi a Milano. Le ispirazioni maggiori le trovo nei miei viaggi».«Sicuramente essere sempre stata autentica, aver mostrato una parte della mia vita lavorativa e non».«Il mio iPhone, un cappello (ne ho a decine) e l'orologio: sono molto puntuale».«Adoro i capispalla: cappotti, giubbotti, trench, cappe etc... Sono la mia passione».«Il bianco e i costumi interi. Ho disegnato una capsule per il brand di costumi Amanì e non c'è nemmeno un bikini».«Sarei stata una stylist, il mondo della moda e del gioco degli stili mi ha sempre divertito. Ho un gusto molto spiccato».«Diventare consulente per alcune aziende di moda ovviamente nel settore gioiello».