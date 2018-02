H&M, prezzi ancora più bassi con il nuovo outlet online

di Gustavo Marco Cipolla

H&M va ancora di più al ribasso. Il colosso svedese del fast fashion inaugura il suo outlet online per la gioia di chi ama le tendenze e spendere poco. Il nome? "Afound", e sarà il tempio dello shopping a prezzi bassissimi che si inseriscono, per strategia di marketing e con uno sguardo attento ai fatturati della multinazionale leader del low cost, nell'idea di una moda democratica alla portata di tutti. Se l'apertura dell'outlet avverrà dapprima attraverso una piattaforma web che metterà in vetrina per i modaioli le collezioni e i prodotti del brand (dalle capsule home a quelle bimbo, compresi gli accessori), a Stoccolma durante quest'anno è previsto l'opening dello store vero e proprio nella nota via pedonale degli acquisti, Drottninggatan, la "strada della regina".La grande novità, poi, non sono solo i prezzi stracciati che faranno felici gli appassionati di shopping online, ma anche la possibilità di comprare nel nuovo multistore digitale, santuario virtuale del "super low cost", abiti di altri marchi che avranno costi accessibilissimi. L'outlet digitale del gruppo Hennes & Mauritz mira quindi ad incrementare le vendite su Internet mentre la dirigenza ha già pensato, a causa del calo dei profitti, di chiudere alcuni punti vendita non più strategici e di aprirne di nuovi in tutto il mondo, circa 400, entro la fine del 2018. In attesa che il grande bazar dei supersconti fashion arrivi fisicamente anche a Roma.