Torna Altaroma: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Tutto pronto per Altaroma Gennaio, in programma dal 25 al 28, in tre sedi principali della Capitale. Oltre al Guido Reni District, le diverse iniziative in calendario saranno ospitate al MAXXI-Museo nazionale delle arti del

XXI secolo e a La Galleria Nazionale, istituzioni tra le più rappresentative del polo della cultura e della creatività che si estende tra i quartieri Flaminio e Parioli, dove Altaroma ha da diverse edizioni creato un nucleo dedicato alla moda e alla ricerca. Ma anche gallerie d'arte e hotel, disseminati in città, ospiteranno i numerosi eventi che animano questa edizione.



Un'occasione per esprimere attraverso il carisma, la determinazione e la capacità di giovani talenti e non solo, l'importanza di un dialogo tra moda, arte, storia e cultura in città. Grazie al sostegno dei soci (Camera di commercio, Regione Lazio, Risorse per Roma e Roma Città Metropolitana), e al supporto del ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Altaroma prosegue nella sua mission ampliando il raggio d'azione a sostegno dei talenti emergenti e dei valori del made in Italy, innalzando il livello di attenzione internazionale sulle proprie iniziative.



A identificare la mission di Altaroma, sempre più votata allo scouting e alla promozione dei nuovi talenti, il nuovo progetto 'Showcasè, che vedrà alternarsi al museo MAXXI, durante i 4 giorni del calendario, 40 giovani designer che avranno l'opportunità di presentare le proprie collezioni e raccontare i propri progetti a buyer e addetti ai lavori italiani e internazionali. E questa è solo la prima novità dell'edizione gennaio 2018, che crea un link sempre più incisivo con le realtà del mondo retail.

Lunedì 22 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:07



