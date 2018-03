Latina, in vendita uova di Pasqua con l'effigie di Mussolini: la protesta dell'avvocato dell'Anpi

L’avvocato dell’Anpi, Francesco Mandarano, non smette di essere attivo su tutti i fronti per arginare i rigurgiti del fascismo e per neutralizzare ogni suo simbolo. Alcuni anni fa ha persino denunciato il sindaco di Affile, facendolo condannare dal Tribunale di Tivoli, per avere dedicato un sacrario al “criminare di guerra” Rodolfo Graziani, gerarca colpevole di orrende stragi in Etiopia. Stavolta, invece, ha diffuso le fotografie (con tanto di scontrino) di insolite uova di Pasqua con l’effige di Benito Mussolini. “Spero che questa notizia trovi spazio e faccia riflettere”. Le uova di Pasqua sono in vendita a Latina.



Gioved├Č 1 Marzo 2018



