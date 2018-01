Incendio a Ponza, volontari senza autobotte intervengono con mezzi di fortuna

Un incendio è divampato la notte scorsa a Ponza, a causa di un cavo dell'alta tensione, e i volontari dell'Associazione di protezione civile "Isole ponziane" hanno dovuto contrastarlo con mezzi privati in quanto l'autobotte in dotazione è tornata di recente alla Regione Lazio.



Vicenda, questa, al centro di un'aspra polemica tra l'ex sindaco, Piero Vigorelli, e il suo successore Franco Ferraiuolo.



Le fiamme sono partite alle 4.45 da un cavo di alta tensione che, spezzandosi e cadendo, ha innescato l'incendio alla pineta in zona Le Forna.



I volontari sono intervenuti con le loro auto e tubazioni di gomma di un centinaio di metri attaccate a case private, rischiando la vita perché inizialmente non si sono resi conto del fatto che a causare l'incendio era stato un cavo dell'alta tensione.



Partito l'allarme per vigili del fuoco e regione Lazio è stato spiegato che prima dell’alba non non era possibile organizzare alcun intervento. Avuta ragione del fronte del fuoco, i volontari hanno atteso l'intervento dei tecnici della Sep - la società che gestisce l'energia elettrica - che hanno provveduto al distacco della corrente. A quel punto è stato possibile, sempre con mezzi di fortuna, avere ragione dell'incendio.



Venerd├Č 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA