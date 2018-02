Droga dalla Colombia a Latina e Napoli, 16 arresti

La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito, su disposizione della Dda, 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip a carico di altrettanti indagati accusati, a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e detenzione e porto di armi da guerra. Stabili sono risultati i rapporti con Colombia, Spagna e Olanda, luoghi in cui venivano stipulati gli accordi per l'acquisto e il trasporto della droga in Italia.



Una volta giunto sul territorio nazionale, gli stupefacenti venivano destinati ad alimentare le piazze di spaccio partenopee, con particolare riferimento a quelle presenti nei quartieri di Ponticelli e San Giovanni, nonché di altre regioni, come la Toscana (Massa Carrara) e il Lazio (Latina e Frosinone).



Nel corso delle indagini, numerosi sono stati i viaggi effettuati dai promotori dell'organizzazione verso gli Stati esteri, nonché le trasferte dei corrierì effettuate per rifornire le piazze di spaccio fuori regione. Cospicui, secondo gli investigatori, sono stati i riscontri oggettivi; nello specifico, nel corso dell'indagine sono state tratte in arresto, in flagranza di reato, 5 persone, e si è proceduto al sequestro di 12 pistole di diverso calibro, due mitragliette Uzi, un fucile di precisione, 636 proiettili di calibro diverso, 20 chili di cocaina, altrettanti di hashish, 5 di marijuana, 10 mila euro in contanti, 170 mila euro in banconote da 20 euro false.

Martedì 20 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27



