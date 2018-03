Drammatico incidente in via Stazione a Fondi: travolta e uccisa una donna

di Barbara Savodini

FONDI - Drammatico incidente poco dopo le 19:30 di oggi in via Stazione a Fondi. Una donna stava attraversando la strada quando è stata travolta e uccisa da una Opel Corsa nera. Tempestivo l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica del 118 ma quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell’accaduto non c’era già più nulla da fare. La strada è stata subito chiusa al traffico, sono poi sopraggiunti gli agenti della Municipale per vagliare la dinamica dell’incidente e gli uomini della protezione civile Città di Fondi che hanno fornito assistenza per rilievi e viabilità.

Gioved├Č 8 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 00:26



