Incidente a Cisterna, giovane di 28 anni investito e ucciso sull'Appia

di Claudia Paoletti

Investito e ucciso mentre telefonava a bordo strada. È accaduto sabato notte a Cisterna sulla via Appia nord. Vittima della tragedia un ragazzo moldavo di 28 anni falciato da una mercedes condotta da un ragazzo do 20 anni di Cisterna. Il ragazzo originario dell’Est, viveva regolarmente da tempo a Cisterna. Sabato sera stava cenando a casa di amici, suoi connazionali, in una delle abitazioni vicino al luogo della tragedia, all’altezza del civico 6, tra l’autolavaggio Angeletti e il quartiere Collina dei Pini.



Terminata la cena, il ragazzo si allontanato per una telefonata e ha raggiunto il bordo stradale. Il buio e la leggera curva a destra ha ingannato il conducente della Mercedes, che sopraggiungeva in direzione Velletri. Il ragazzo di Cisterna non si è accorto della presenza del moldavo colpendolo in pieno e scaraventandolo dalla parte opposta dell’Appia. Inutili i soccorsi, il 28enne è morto sul colpo. La strada è tata interdetta al traffico per i rilievi di rito. Sul caso indagano i carabinieri dl reparto territoriale di Aprilia, coordinati dal colonnello Riccardo Barbera.

Domenica 28 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56



