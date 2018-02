Circeo, muore operaio caduto da un tetto alto dieci metri

Un uomo di 60 anni è morto dopo essere caduto da un tetto a San Felice Circeo, in località Borgo Montenero. La vittima stava pulendo, per conto dei proprietari, gli aghi di pino che si erano depositati quando per cause ancora in corso di accertamento è scivoltato ede è precipitato da un'altezza di circa dieci metri.



Inutili i soccorsi dei sanitari dell'Ares 118. Indagini da parte dei Carabinieri di San Felice Circro e personale dell'ispettorato del lavoro di Latina.

