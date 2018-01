Giallo a Latina, uomo trovato morto vicino alla sua auto: ha una ferita alla testa

di Marco Cusumano, Giovanni Del Giaccio

Il cadavere di un uomo di 65 anni è stato ritrovato questa mattina al Lido di Latina, tra Capoportiere e Rio Martino, sul ciglio della strada. Il corpo si trova - in un piccolo canale - vicino all'automobile, una Mercedes classe B, che dovrebbe essere della stessa vittima.



Un episodio misterioso per il quale prende corpo la pista dell'omicidio. L'uomo indossa una tuta e ha una ferita alla testa. All'interno dell'auto ci sono tracce di sangue ed è sporco anche un telefono cellulare ritrovato dagli investigatori



Sulla vicenda dopo l'iniziale intervento dei Carabinieri del nucleo forestale sta indagando la Polizia di Stato, in particolare gli agenti della squadra mobile della Questura di Latina

Mercoled├Č 17 Gennaio 2018



