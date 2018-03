Atletica: i Cadetti della Runforever Aprilia ai campionati regionali indoor di Formia

di Dario Battisti

Le migliori società del Lazio si sono date appuntamento domenica scorsa a Formia per i campionati Regionali Indoor di atletica leggera. All'interno del centro di preparazione Olimpica la categoria Cadetti si è confrontata nelle varie gare in programma. La Runforever Aprilia era presente con sette atleti. Sara Anselmo e Melanie Vartolo per le Cadette e Luca Marzocchi, Lorenzo Albanese, Davide Boggian, Gael Nasoni e Christian Vantaggio per i Cadetti. Sara Anselmo dopo aver vinto la sua batteria dei 60 metri in finale ottiene un ottimo quarto posto assoluto con il tempo di 8'23 che vuol dire personale abbassato. Sara Anselmo gareggia anche nella prova di salto in alto dove con la misura di 1'46 metri conquista la sesta posizione. Doppia fatica anche per Melanie Vartolo che corre nei 60 metri e ottiene la misura di 3.35 nel salto in lungo. Sempre nei 60 metri miglior tempo, 8''15, per Luca Marzocchi seguito dal suo compagno Lorenzo Albanese che con 8''16 migliora il proprio personale. Chiudono Christian Vantaggio con 8''23, personale migliorato e Gael Nasoni con 9''23. Lo Stesso Gael Nasoni si migliora nella prova del salto in lungo dove raggiunge i 4,09 metri.



Mentre le giovani leve erano impegnate a Formia alcuni atleti della Runforever Aprilia hanno preso parte alla IV° edizione della X Milia. Lungo i saliscendi del tracciato in zona Tor Vergata (Roma) è stato Emanuele Battaglia a far registrare con il tempo di 55'56'' il miglior piazzamento, 46° su oltre 2000 partecipanti, seguito da Michelangelo Papa con 1h00'08''. A seguire sono arrivati Sadiddin Absi, Maurizio Barocci, Massimo D'Agostino, Stefano Lupi, Giovanni Kiramarios e Canio Martinelli. Menzione speciale per Enrico Andreotti che, alla sua prima volta da guida di una podista non vedente, ha chiuso insieme alla sua compagna in 1h16'13''.





Giovedì 1 Marzo 2018



