di Pierfederico Pernarella

Dopo mesi di siccità, la falda acquifera della sorgente Capo d'Acqua torna a risalire cinque centimetri al giorno. A renderlo noto è il sindaco di Castrocielo, Filippo Materiale. «Fra non molto - fa sapere il primo cittadino - sarà possibile ammirare di nuovo le limpide acque che erompono, zampillano e pullulano nel letto del Lago di Capo d’Acqua di Castrocielo».



Seppure non abbondanti, le piogge e le precipitazioni nevose delle ultime settimane che hanno imbiancato le catene montuose del Lazio e dell’Abruzzo hanno consentito di superare il periodo di secca.



«L’ amministrazione comunale - spiega il sindaco - si è fatta carico di ripulire nel frattempo il letto della sorgente, che, dopo il prosciugamento, era stato invaso da una folta vegetazione erbacea ed arbustiva. Tutto è pronto, quindi, per tornare ad ammirare uno degli spettacoli più suggestivi del territorio, le acque di Capo d’Acqua, dichiarate Monumento Naturale dalla Regione Lazio. Anni di scarsa, anzi scarsissima piovosità, hanno fatto scomparire per troppo lungo tempo l’acqua, ma il peggio ora sembra passato»









Sabato 17 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:56



