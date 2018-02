L'Ateneo piange il prof. Fusco. Nel 2011 ottenne la nomination al Nobel in Letteratura

di Elena Pittiglio

La comunità accademica di Cassino piange il prof. Antonio Fusco, professore ordinario di Psicologia dell’Arte e della Letteratura. Il prof. Fusco, originario di Miranda in provincia di Isernia, ha insegnato all’ateneo di Cassino per oltre 40 anni, quando ancora la facoltà di Lettere era Magistero. Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico, il prof, Fusco è stato anche preside della facoltà di Lettere e Filosofia, Direttore di Dipartimento e Consigliere d’Amministrazione. Nel 2011-2012 ha ottenuto la nomination per il premio Nobel in Letteratura. Il rettore Giovanni Betta ha ricordato le doti di fine studioso e l’impegno profuso nella ricerca. “Un impegno – sottolinea Betta – perseguito con impeto e costanza, fino agli ultimi giorni”. A ricordarlo è anche la prof.ssa Loriana Castellani, direttrice del Dipartimento d Scienze Umane e della Salute dell’università di Cassino e del Lazio Meridionale. “Il prof. Fusco – ricorda Castellani - era uno studioso valido e illuminato”.

