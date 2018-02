di Antonio Tortolano

Ancora un'impresa firmata Virtus Cassino. Stavolta i rossoblu superano al termine di un match al cardiopalma la Pallacanestro Palestrina e si propongono nelle zone sempre più alte della classifica. Il 106-100 finale certifica quella che è stata una partita da categoria superiore con le due squadre che hanno lottato punto su punto per tutta la gara. A far festa alla fine sono stati i tifosi cassinati che hanno gioito insieme ai giocatori, autori di una prestazione di spessore. Il +6 finale permette alla Virtus di scavalcare i prenestini nel doppio confronto, visto che all'andata si erano imposti di cinque punti. Ora Cassino e Palestrina sono al secondo posto a quota 30 insieme a Valmontone, che gioca domani, ricordando che Rossi e compagni devono recuperare un match. Pubblico delle grandi occasioni al Palavirtus inizia bene Cassino con i canestri di Cena ma Palestrina risponde subito con Rossi, che alla fine risulterà il giocatore più prolifico con 34 punti e una prova da urlo. Non da bene Manuel Carrizo, autentico trascinatore della Virtus, capace di prendere per mano la squadra e portarla al successo con 30 punti realizzati e una prestazione da fuoriclasse. Il primo quarto termina 26-31. Nel secondo periodo continua a regnare l'equilibrio, non manca la cattiveria agonistica ma il duo arbitrale Colazzo-Spinelli riesce a mantenere la gara nei limiti della correttezza. Punteggio alto all'intervallo con Virtus e Palestrina sul 56-56. Nel terzo periodo il leit motiv è sempre lo stesso, con Petrucci penalizzato da qualche decisione arbitrale e costretto già al quarto fallo. Pian piano lo stesso destino toccherà anche a Bagnoli, negli ultimi dieci minuti. Fatto sta che a 180 secondi dalla fine Cassino si ritrova senza due pedine importanti, fuori per cinque falli e con quattro punti da recuperare (90-94). Sembra finita ma ci pensa Del Testa a ridare speranza con un tiro dalla distanza di rara bellezza. I prenestini entrano in confusione, Cassino ci crede e firma il sorpasso con Carrizo, per poi allungare. I rossoblu si portano addirittura sul 104-95. Sembra finita, ma il quintetto di Lulli ha mille risorse e si riporta sotto a meno 4. Ma è ancora Carrizo a trascinare la squadra di Vettese alla vittoria. Finisce 106-100. Palazzetto in delirio e domenica prossima la Virtus tenterà l'ennesima impresa in Sicilia, contro la capolista Barcellona.



Virtus Cassino: Carrizo 30, Bagnoli 10, Panzini 13, Del Testa 21, Petrucci 15, Banach 2, Guglielmo, Di Poce, Pasquinelli, Cena 15, De Ninno.



Pallacanestro Palestrina: Gatti 7, Rossi 34, Molinari 2, Visnjic 21, Duranti 3, Paesano 13, Rossi, Bolozan, Barsanti 18, Fiorucci, Galuppi, Gobbato 2



Sabato 3 Febbraio 2018



