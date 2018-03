La notizia era nell’aria da qualche giorno e ieri è diventata ufficiale. C’è l’accordo tra Regione Lazio e parti sociali per la proroga fino a 12 mesi della mobilità in deroga e della cassa integrazione in deroga per coloro cui scade l’ammortizzatore sociale tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2018. Si tratta di una proroga resa possibile dal riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa per la parte nord della Ciociaria.

In tutto ad usufruire della deroga saranno circa 800 ex lavoratori ciociari, la maggior parte dei quali, quasi 650, per la mobilità.

Gioved├Č 1 Marzo 2018



