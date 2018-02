Frosinone, ubriaco imbocca l'A1 contromano: denunciato

Con un'auto a forte velocità viaggiava, ubriaco e contromano, lungo l'autostrada A1, in direzione Sud, nel cassinate. L'uomo è stato bloccato dalle pattuglie della polizia stradale e della squadra volante della Questura di Frosinone. La folle corsa è stata interrotta nei pressi del km 627,100. Il conducente è stato identificato: è un quarantacinquenne, nato e residente a Cassino in un evidente stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattata la denuncia oltre al ritiro della patente di guida e al fermo del veicolo per tre mesi.

Sabato 3 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:57



