di Alessandro Redirossi

Inizia ufficialmente la partita per le elezioni regionali 2018. Nel 2013 furono eletti in quattro: Mauro Buschini (poi diventato assessore regionale), Daniela Bianchi, Marino Fardelli, Mario Abbruzzese. Buschini e Fardelli tentano la riconferma nella lista Pd, la Bianchi in una lista civica sempre pro Zingaretti. Abbruzzese invece lancia Ciacciarelli e si candida alla Camera dei deputati. I candidati alla presidenza della Regione saranno addirittura nove. Le liste in provincia sono 18, per un totale di 106 aspiranti consiglieri regionali.La formazione più numerosa è quella che sostiene il Governatore uscente del centrosinistra Nicola Zingaretti. Sono 6 le liste provinciali presentate a suo sostegno. In quella del Pd dominano i duelli interni fra le coppie (Buschini-Battisti, Fardelli-Caparrelli, Costanzo-Di Rollo). “Insieme” punta sulla tradizione socialista del territorio (e su amministratori come Calicchia e Bernardini). Liberi e Uguali vuole sorprendere dopo l’alleanza con il Pd nel Lazio che è un unicum in Italia. Con Moretti e Vitali che sognano un seggio alla Pisana. La lista civica per Zingaretti aspira a un posto a Roma per il territorio (la Bianchi vuole la riconferma). Il Centro solidale punta sulla forza elettorale di candidati come Venturi. Mentre “+ Europa” chiude il cerchio.Per Stefano Parisi sono 5 le liste in campo. Forza Italia con le sue sfide interne (come quella Iannarilli-Ciacciarelli); Fratelli d’Italia che punta anche sull’effetto traino della corsa di Ruspandini alle Politiche; la Lega che schiera amministratori delusi dell’area centrodestra come Savo e Amata; Energie per l’Italia ha convinto a entrare in lista amministratori di lungo corso come Giuseppe Patrizi e Ombretta Ceccarelli; Noi con l’Italia investe su Gianluca Quadrini, dopo la fresca separazione da Forza Italia.Per la candidata alla presidenza Roberta Lombardi (Movimento 5 Stelle) c’è la lista di supporto del M5S. Selezionata con il voto online degli attivisti. Le città più rappresentate in lista sono Sora e Isola Liri., che corre da solo per la presidenza nel centrodestra, ha due liste con sé dopo aver resistito ai corteggiamenti di Forza Italia. La lista civica con lo “Scarpone” ospita amministratori (o ex) come Sergio Crescenzi e Antonio Corsi. La sorpresa è stata la candidatura ieri anche della “lista Nathan” per Pirozzi, che ospita il simbolo del Pli (partito liberale italiano).è sostenuto nella corsa alla presidenza dalla lista Civica Popolare della Lorenzin. CasaPound candida a presidente, supportato da una lista guidata dall’ex candidato a sindaco di Frosinone Fernando Incitti. A sinistra Potere al Popolo candida alla presidenzaè sostenuta da una lista capeggiata da Maddè Guglielmo, storico volto delle lotte sociali. Ieri il deposito anche di una lista della Democrazia Cristiana, che supporta il candidato alla presidenza. C’è poi Stefano Rosati per Riconquistare l’Italia, il fronte sovranista. Che però non ha un listino di candidati al Consiglio in provincia di Frosinone.