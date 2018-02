Cassino, il presidente di Primavera studentesca in campo per uno scranno al Crul

di Elena Pittiglio

Dopo quasi dieci anni l’università di Cassino e del Lazio Meridionale prova a conquistare di nuovo uno scranno nel Crul, Comitato regionale di Coordinamento delle università del Lazio, tra la rappresentanza studentesca. Il candidato con cui Cassino cerca di conquistare uno dei tre posti disponibili è il presidente di Primavera studentesca Achille Migliorelli. Lo sostengono l’università e gli studenti eletti negli organi di governo. Oggi, i rappresentanti, eletti in seno ai vari Consigli d’amministrazione e ai Senati degli atenei del Lazio, sono chiamati al voto per eleggere i tre rappresentati che siederanno insieme ai rettori delle università laziali e all’assessore regionale all’università nel Crul. Attualmente il Comitato regionale di Coordinamento delle università del Lazio è presieduto dal rettore dell’università della Tuscia il prof. Ruggeri. Dal 2013 al 2015 il Comitato regionale delle università laziali è stato presieduto dall’ex rettore Ciro Attaianese. Achille Migliorelli proverà nell’impresa che dieci anni fa è riuscita a Vincenzo De Nisi, ex rappresentante degli studenti, il quale è stato il primo eletto per l’ateneo di Cassino.

Domenica 18 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:11



