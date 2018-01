di Alessandro Redirossi

A notte fonda la fumata bianca: per il Pd De Angelis, Scalia, Spilabotte e Pilozzi saranno in corsa alle Politiche. Le liste si presenteranno entro domani sera. Il più tranquillo sembra essere De Angelis. Per gli altri ci sono posizioni di “frontiera”. Quelle in cui il seggio per Camera o Senato non è blindato. Il presidente dell’Asi Francesco De Angelis sarà candidato in terza posizione nel listino proporzionale per la Camera, nel collegio che comprende i territori di Frosinone e Latina. Grazie al sostegno del presidente nazionale Orfini. La sua terza posizione in lista (che non garantirebbe l’elezione) può essere interpretata come una seconda posizione di fatto. E ciò accresce le probabilità di arrivare a Montecitorio. Infatti in seconda posizione c’è la vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi, candidata anche in Toscana, nel collegio blindato di Scandicci. La Di Giorgi è anche capolista al collegio plurinominale Toscana 2. «Sono soddisfatto – dichiara il numero uno dell’Asi – anche perché questa scelta è per me un importante riconoscimento politico. Ora, finalmente, lo possiamo dire: siamo tutti in campo e con la possibilità di essere eletti. Il Pd è forte e coeso». Il senatore uscente Francesco Scalia, grazie all’area renziana (Lotti), trova posto nel listino proporzionale nel collegio viterbese, in terza posizione. «Ringrazio il partito per avermi confermato al Senato in posizione eleggibile» dice. Elezione non blindata e derby indiretto con l’altra senatrice uscente del Pd Maria Spilabotte. Quest’ultima ha ottenuto la terza postazione nel listino proporzionale per il Senato relativo ai territori di Frosinone, Latina e parte della provincia romana. Nei rispettivi listini sia la Spilabotte che Scalia hanno davanti Monica Cirinnà. A seconda del collegio in cui verrà eletta la Cirinnà, si libererà la posizione per uno dei due. La senatrice uscente ha anche una seconda chance per il Senato: il collegio uninominale di Frosinone (dove la sfida è personale, un testa a testa fra nomi). A sfidare la Spilabotte dovrebbe esserci il vicesindaco di Ceccano Massimo Ruspandini (Fratelli d’Italia). Ma la Spilabotte ci crede: «Punto molto su questa sfida nell’uninominale: c’è il mio nome e la possibilità di veder riconosciuto il lavoro fatto in questi anni». Anche Nazzareno Pilozzi sarà della partita, ma in quarta posizione nel listino proporzionale nel collegio di Roma1 per la Camera. Deve sperare che chi lo precede in lista venga eletto altrove (due su tre sono candidati anche in altri collegi).



INCOGNITA DONATO A 5 STELLE

L’altra speranza per Pilozzi è la candidatura nel collegio uninominale di Frosinone per la Camera. Proprio qui c’è una sfida molto significativa sul territorio. I pronostici, che vedrebbero il collegio teoricamente favorevole al centrodestra possono essere sovvertiti. Perché c’è il fattore dello scontento di Forza Italia nel capoluogo ciociaro. Qui sono rimaste a bocca asciutta le truppe azzurre che hanno guidato alla doppia vittoria di Ottaviani in Comune. Ma nessun candidato espressione del capoluogo è eleggibile. Il nome più accreditato per il centrodestra sarebbe quello della “paracadutata” Barbara Saltamartini (Lega). Ma ci spera anche Fabio Forte. Pilozzi (Pd) verrà insidiato a sinistra da Marco Maddalena (candidato da Liberi e Uguali), che incalzerà il deputato uscente sul tema della Valle del Sacco. E poi c’è il Movimento 5 Stelle. Visto lo scoramento nel centrodestra, i pentastellati puntano al colpo gobbo in questo collegio. Si registra l’indiscrezione a sorpresa che riguarda la discesa in campo con il M5S dell’atleta frusinate Fabrizio Donato, medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi. Donato potrebbe essere il profilo ideale proprio per il collegio uninominale di Frosinone per la Camera. I pentastellati ci pensano. Ma l’ufficialità sui collegi uninominali ci sarà solo fra oggi e domani, perché il 5 Stelle non vuole dare vantaggi agli avversari. Intanto al proporzionale schierano già Frusone, Fontana, Segneri e Prisco: i più votati nelle Parlamentarie online.



IL DUBBIO PIROZZI

Per quanto riguarda i collegi al Senato, ieri una voce ha creato scompiglio nel centrodestra: la possibile discesa in campo della lista lo Scarpone di Sergio Pirozzi anche alle Politiche. Per il capoluogo Il “contentino” potrebbe essere rappresentato da una candidatura “di servizio” del frusinate Danilo Magliocchetti (consigliere comunale di FI) in posizione non eleggibile in uno dei listini per Camera o Senato. Il posto eleggibile al proporzionale nel collegio di Frosinone per il Senato andrà infatti al fiuggino, l’ex calciatore Beppe Incocciati. Quello del collegio uninominale di Cassino a Mario Abbruzzese, che però si candiderà anche nel proporzionale.



REGIONALI: L’ADDIO DI QUADRINI

Fuga di consensi in vista, a scapito di Forza Italia, dallo strappo di Gianluca Quadrini. L’ex capogruppo provinciale degli azzurri ha deciso di candidarsi con la “quarta gamba” del centrodestra (Noi con L’Italia) per le Regionali del Lazio. Addio al partito dopo 15 anni. «A livello locale Forza Italia ha voluto candidare persone che vengono da fuori – dice Quadrini - Non è possibile che qui ci siamo noi a prendere consensi e ogni volta che ci sono candidature regionali o politiche si deve fare posto a chi non ha mai operato nel partito. Non farò più parte di un partito che si è dimostrato assente».

Domenica 28 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:38



