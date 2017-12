Alatri, anziano scomparso da un mese: ritrovato morto dentro una botte

di Andrea Tagliaferri

È stato ritrovato morto Vincenzo Frasca, l’83enne di Alatri scomparso da casa dallo scorso 28 novembre. Il corpo senza vita dell’anziano è stato rinvenuto in una botte per l’acqua in zona Fontana Scuraro, a poca distanza dal luogo in cui era stato visto l’ultima volta, nei pressi della sua abitazione. Ad accorgersi della presenza del cadavere è stato il proprietario del terreno che era arrivato vicino alla botte per riprendere un animale scappato.



L’uomo ha chiamato la figlia e insieme si sono accorti che era il corpo di un uomo. Hanno subito chiamato i carabinieri che hanno quindi proceduto all’identificazione. Sul posto anche i vigili del fuoco. Con tutta probabilità si è trattato di un incidente. L’anziano forse aveva perso il senso dell’orientamento e camminando è caduto dentro la botte. La scorsa sera la tragica scoperta.

Marted├Č 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:43



