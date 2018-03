Accademia Belle Arti, Peter Campus inaugura l'anno accademico

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone inaugura l’anno accademico e accoglie Peter Campus. Sabato, alle 16, presso l'Aula Magna, l'Accademia inaugurerà l’anno accademico ospitando l’artista statunitense noto per il suo lavoro pionieristico nella video arte dei primi anni '70. Sarà un momento importante per l’istituzione scolastica del capoluogo che, con l’occasione, conferirà a Peter Campus il diploma Honoris Causa in "Nuove Tecnologie dell'Arte”. Nato a New York nel 1937, dopo aver conseguito la laurea in scienza e psicologia sperimentale presso la Ohio State University nel 1960, Campus ha studiato al City College Film Institute e ha partecipato ai workshop sperimentali presso la famosa WGBH-TV di Boston. Il suo lavoro è stato esposto al Jeu de Paume di Parigi, al Museum of Art dell'Università del Michigan, al Power Plant di Toronto, al Kunsthalle di Brema in Germania, all'Antiguo Colegio de San ldefonso a Città del Messico, al Whitney Museum of American Art di New York, al Centre Georges Pompidou di Parigi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell'Accademia, Ennio De Vellis che ha precisato: "Il ruolo centrale dell'Accademia di Belle Arti a Frosinone non è in discussione. Ma lo spirito della nostra istituzione è di istituire altri corsi , ove possibile, anche in altre città della Ciociaria. Ma il ruolo centrale di Frosinone non è mai stato minimamente messo in discussione".

Gioved├Č 1 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA