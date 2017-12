Chieti, con due euro vince un milione al Superenalotto

Natale fortunato Chieti dove, con una schedina da soli 2 euro del Superenalotto, è stato vinto un milione di euro. Sconosciuto il neo “Paperone”, anche se la caccia al neo milionario è già cominciata. La vittoria nella tabaccheria Disconzi sul corso Marrucino, in pieno centro. Ieri mattina, Massimo Disconzi ha riaperto apposta la rivendita al civico 140 per fare una verifica sulla giocata. Solo per caso ha saputo della notizia. La conferma è arrivata successivamente con una telefonata alla Sisal, concessionario che gestisce il concorso "Nababbi a Natale" che ha consentito allo sconosciuto (per ora) giocatore di vincere un milione di euro e diventare così un nuovo nababbo.

Marted├Č 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:17



