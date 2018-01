Serie C, beffa Teramo: il Ravenna pareggia nel recupero (1-1). Striscione contro Campitelli

Palladini firma con un pareggio-beffa il suo esordio sulla panchina del Teramo (1-1).Il primo tempo è tutto del Teramo con occasioni varie per Fratangelo, Bacio Terracino ed Ilari. Ci pensa proprio Bacio Terracino però, al 37’, a trasformare un calcio di rigore dopo l’atterramento in area di Barzaghi su Fratangelo.Un Ravenna alle corde ringrazia la fortuna e la scarsa mira di Ilari nel recupero, con il Teramo che va vicino al raddoppio proprio prima di rientrare negli spogliatoi.L’inerzia cambia nella ripresa, il Teramo soffre e Palladini corre ai ripari. Sandomenico fa il suo esordio poco dopo la polemica lanciata dagli spalti del “Benelli” da alcuni tifosi biancorossi (Nel finale è assedio romagnolo, con Maistrello che, ad un minuto dal termine, trova l’angolino giusto di testa (con Calore forse troppo fermo) per il pareggio dei padroni di casa.RAVENNA – TERAMO 1 - 1Ravenna: Venturi; Ronchi (1’st Maleh), Lelj, Capitanio; Venturini, Papa, Selleri (23’st Piccoli), Barzaghi (23’st Magrini); Broso, Marzeglia (15’st Maistrello), De Sena. A disp.: Gallinetta, Severini, Ballardini, Ierardi, Sabba, Cenci, Rossi. All.: Antonioli.Teramo: Calore; Sales, Caidi, Speranza, Pietrantonio; De Grazia (29’st Sandomenico), Amadio (44’st Graziano), Ilari; Bacio Terracino (44’st Milillo), Fratangelo (18’st Barbuti), Varas. A disp.: Lewandowski, Paolucci, Tulli, Castagna, Diallo, Faggioli. All.: Palladini.Arbitro: Ricci di Firenze.Reti: 37’pt rig. Bacio Terracino; 50’st Maistrello.Note: ammoniti Lelj, Ilari, Calore, Sales, Caidi; recuperi 2’ e 5’.