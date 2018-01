L'Aquila, incidente sulla statale 17: tre vetture coinvolte, un ferito

L'AQUILA - Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 8, sulla strada statale 17 all'altezza dei centri commerciali della zona di Bazzano. L'impatto è avvenuto tra una vettura Opel Astra station wagon e un furgone bianco che ha finito la sua corsa contro un albero sul ciglio della strada. Nello scontro è stata coinvolta una terza automobile guidata da una donna. Le persone coinvolte nell'incidente sono tutte illese con il solo conducente del furgone bianco che è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale San Salvatore per gli accertamenti del caso in ambulanza grazie agli operatori del 118.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dell'Aquila che hanno proceduto alla messa in sicurezza dell'intera area e dei mezzi coinvolti, coadiuvati dalla Polizia Municipale che ha condotto invece i rilievi.



Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, secondo le prime ricostruzioni l'Opel Astra procedeva in direzione San Gregorio, seguendo una utilitaria condotta dalla donna che aveva rallentato per svoltare a sinistra. Per motivi in corso di accertamento l'Astra ha tamponato la vettura guidata dalla signora che aveva davanti e, a causa dell'impatto, ha parzialmente invaso la corsia di sinistra. Il furgone arrivava invece dalla parte opposta in direzione L'Aquila e trovandosi la Opel Astra dinanzi non ha potuto evitare l'impatto.



Ovviamente la circolazione stradale, nell'ora di punta, ha risentito dell'incidente essendo quella una strada molto trafficata e importantissima per i collegamenti, ed è rimasta bloccata per il tempo necessario a portare via i mezzi e a soccorrere le persone.

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA